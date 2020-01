Presentan Rayados del Monterrey a sus nuevas armas para el C2020

Monterrey, N.L.

Tras una breve introducción del presidente Duilio Davino, ambos elementos hablaron sobre lo que significa ser jugador del Monterrey.

"Era una decisión difícil para mí, sé lo que es Monterrey, lo que representa para México y América, hace bastante tiempo que lo venía haciendo y necesitaba salir para jugar, mostrarme. Estoy contento de estar acá, tengo compañeros en el club, y tengo que estar preparado", comentó Kranevitter, quien llega luego de una aventura por España con el Atlético de Madrid y Sevilla. Su último equipo fue el Zenit de Rusia.

Sobre la competencia que tendrá en la media de contención del equipo con Celso Ortiz y Jonathan González, Kranevitter dijo que ya se dio cuenta que tiene que luchar por ganar un lugar, lo cual ha hecho siempre desde chico y esta vez va a ser igual, por lo cual se tiene que preparar bien para cuando le den la oportunidad.

"Sé que tengo que luchar por un lugar. Vengo a un gran club y que hay gran equipo, se ha demostrado en los últimos tiempos, somos los campeones. Tengo que trabajar, tener cabeza en alto, hacer lo mejor para mí y Monterrey", dijo el argentino, quien usará el número 5.

Por su parte, el marfileño Loba resaltó el hambre que tiene a sus 21 años para poder brillar en los Rayados.

"Todos sabemos que Monterrey es un gran club, terminó como campeón, eso me motivó. Soy un chico que quiere ganar muchas cosas con los equipos, Monterrey era como el mejor de México y eso me gusta", mencionó Loba.

El delantero marfileño aseguró que quiere ser goleador de Rayados de Monterrey.

Loba dijo saber que Monterrey es un gran club, que siempre necesita la victoria y él va a luchar siempre para cumplir con ese compromiso, mientras que en lo individual quiere ser como goleador del equipo y estar entre los tres mejores anotadores del torneo.

En cuanto al hecho de tener delante de él al goleador argentino Rogelio Funes Mori y al holandés Vincent Janssen, respondió que no va a ser fácil para él, pero "no me voy a bajar del barco, soy un jugador que lucha mucho y voy a tener éxito también".