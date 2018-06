Presentan su nuevo disco

Con casi 18 años de carrera musical y una decena de éxitos bajo su hombro, Belanova admite que ellos lo único que quieren seguir haciendo es subirse a un escenario a cantar.

En conferencia de prensa, el grupo aprovechó para hablar sobre su nuevo disco y afirmar que se sienten agradecidos por el cariño y espera de sus fans que los han acompañado con el paso de los años.

"La meta próxima a llegar es seguir siendo felices y disfrutando lo que hacemos. Cualquier trabajo te va a pedir responsabilidad y sacrificios, pero afortunadamente podemos llegar a un lugar y empezar a tocar. El mejor premio es poder llegar a un escenario y hacer lo que te gusta por todo el tiempo", dijo su vocalista Denisse.

El trío presentó su nuevo disco titulado "Viaje al centro del corazón", en el que además de seguir leales al sonido que los ha caracterizado, no temieron incorporar sonidos y mezclas que elevaran su propuesta. Edgar Huerta, añadió que espera que llegado el momento, nuevas generaciones de músicos volteen y vean que ellos se atrevieron a hacer lo que querían en la música y les sea motivo de inspiración.

"Un grupo que se atrevió a hacer cosas diferentes. Y qué músicos que no se sientan tan apoyados en su entorno, que se aferró a eso y eso lo agradecemos y esperamos que muchas generaciones puedan verlo".

Ricardo Arreola dijo que aún cuando conocen a miembros de otras agrupaciones, incluso algunas de ellas dedicadas al rock, ellos respetan lo que Belanova propone y agradece su amistad. "Hay mucha gente que escucha otro género y me dicen que les gusta Belanova. Siempre hemos cuidado la calidad musical y no nada más fue sentarse y escribir diez canciones. Siempre estamos buscando esa parte de que los tres estemos satisfechos y me parece que eso los músicos lo sienten".