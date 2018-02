Presentan Medias Rojas de Boston a J.D. Martínez

J.D. Martínez es finalmente integrante de los Medias Rojas de Boston.



El contrato por cinco años y 110 millones de dólares que Martínez acordó con el club hace una semana fue firmado el lunes, cuando el pelotero fue presentado en una muy esperada conferencia de prensa en el JetBlue Park.



Después de conectar 45 cuadrangulares en 119 partidos combinados la temporada pasada con los Tigres de Detroit y los Diamondbacks de Arizona, Martínez llegó a la agencia libre como el jugador de posición más prominente y fue constantemente vinculado con los Medias Rojas durante el receso de invierno, en medio de un mercado apático.



"Adoro este juego", aseveró Martínez. "Me encanta jugar, y es emocionante hacerlo ante aficionados que sean igual de apasionados y les guste tanto el beisbol".



Los Medias Rojas se tomaron su tiempo respecto a la evaluación médica, prestando atención sobre todo a una lesión de pie derecho que Martínez sufrió el año pasado. Eso llevó a ciertos cambios de discurso sobre proteger a los Medias Rojas por encima del cumplimiento del acuerdo, e incluso el jugador de 30 años viajó de nuevo a Boston en cierto momento la semana pasada para someterse a una evaluación más. Sin embargo, fue considerado plenamente sano para 2018.



En 2017, la primera temporada tras el retiro del bateador designado David Ortiz, los Medias Rojas conectaron apenas 168 cuadrangulares, la menor cantidad en la Liga Americana y solo por delante de Atlanta, Pittsburgh y San Francisco.



Boston confía que Martínez ayude a un repunte en esos números. El slugging de .407 de Boston les dejó en el puesto 26 en las Mayores, solo por encima de los Angelinos de Los Ángeles en la Liga Americana.



Martínez se ha desempeñado principalmente como jardinero derecho en su carrera, pero en Boston deberá hacerlo como el bateador designado diario, con el dominicano Hanley Ramírez y Mitch Moreland alternándose en la primera base.



Bateador derecho, Martínez tiene una experiencia de siete campañas en las Mayores con Houston, Detroit y Arizona. En 2017 jugó con los Tigres y los Diamondbacks.



En 119 juegos la pasada temporada, Martínez bateó para .303 con 104 carreras impulsadas.



Sus 45 jonrones fueron la tercera máxima cantidad en las mayores, además de acumular un porcentaje de slugging de .690. Sería el tercero o cuarto al bate en la alineación del nuevo manager Alex Cora.



"No es solo un jonronero", dijo Cora sobre el toletero de origen cubano. "Es un bateador completo".



El OPS (embasado más slugging) de 1.066 de Martínez fue el tercer mejoro en Grandes Ligas la temporada pasada, razón por la cual pudo enfrentar con tranquilidad la espera de cerca de cuatro meses antes de sumarse a un nuevo equipo. Desde el inicio de la campaña de 2014, el slugging de .574 de Martínez es el segundo mejor en las Mayores, sólo detrás de Mike Trout (.579), de los Angelinos de Los Ángeles.



"Confío en mi talento. Sé lo que soy capaz de hacer y lo que pongo sobre la mesa, y eso me ayudó a tranquilizarme un poco más", aseveró Martínez.