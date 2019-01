Presentan los productores pliego petitorio al Presidente. Con mantas y pancartas exponen sus inquietudes

Con una manifestación de protesta pacífica y mostrando mantas alusivas al no recorte de recursos para el campo y por otro lado demandando apoyos a la comercialización de granos. No se necesitan recortes sino aumento al presupuesto para los productores de alimentos, dijeron quienes estuvieron al frente del movimiento.

Ayer viernes horas antes del arribo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a Reynosa, poco más de 200 entre propietarios rurales y campesinos del norte de Tamaulipas y otros provenientes de San Fernando, Méndez y Valle Hermoso incluidos los del municipio, se mantuvieron firmes para plantearle los problemas que enfrenta el campo.

Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario fue uno de los que encabezaron el evento y dijo después de que pasó la caravana presidencial que "tenemos la seguridad de que el presidente dará una respuesta positiva al pliego petitorio que seguramente ya le fue entregado".

El vehículo en el que viajaba el presidente de México, una camioneta tipo Suburban en color negro, no se detuvo pero le dijo que ´lo vemos´, mientras extendía la mano para saludar con rapidez a algunos de los ahí presentes.

Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario.

Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

LAS DEMANDAS

"El campo ya no aguanta y con su política, aguantará menos"; "En su gobierno ganaremos menos que los que no trabajan"; "Presidente, sin recursos, cómo lograr la autosuficiencia"; "No más recortes al campo"; "Cuál rescate para el campo", entre otras, fueron las demandas expuestas en las mantas por los productores del campo.

Por su parte, Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agricola Regional del Norte de Tamaulipas lamentó la reducción que en promedio fue de siete mil millones de pesos para el campo, pero la agricultura necesita de ocho mil millones de pesos más que los 72 mil millones de pesos a que ascendía el presupuesto anterior.

Tan sólo Tamaulipas demanda mil 300 millones de pesos para pago de ingreso objetivo y de no haber una respuesta positiva, seguiremos insistiendo sobre el particular, puntualizó.

Esperan respuesta

>Productores de distintos municipios se reunieron en el aeropuerto para abordar al Presidente López Obrador

>Con mantas y pancartas señalaban su interés porque se reconsidere el recorte presupuestal para el campo

>Los líderes hicieron llegar un documento donde exponen al mandatario sus inquietudes

>El movimiento de los agricultores se desarrollo de manera pacífica

>El ejecutivo federal, al pasar por donde se encontraba la concentración, se comprometió a ver el tema