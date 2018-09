Presentan a Ferretti como técnico interino del Tri

El estratega destacó a sus pupilos por su bajo promedio de edad y gran calidad.

"No piensen en si ganamos, empatamos o perdemos. Piensen en la evolución de los muchachos, si no les damos la oportunidad estamos truncando su evolución. Este es el futuro de la Selección", dijo el "Tuca".



Debido a que no llamó al grueso de jugadores que militan en Europa, se le cuestionó si en alguna ocasión los tomaría en cuenta.



"Dependiendo de la necesidad se pueden o no tomar en cuenta (a otros 'europeos'). Hay unos que conocemos de sobra", dijo Ferretti.



Y ante las críticas que recibió por parte de Miguel Herrera, quien dijo que esa lista habría sido hecha por la Federación Mexicana y no por él, Ferretti contestó de forma irónica.



"Si voy a contestar cada crítica que me hagan, me voy a volver loco. Si ustedes me hacen crítica, lo que voy a hacer es no tratar de golpear a nadie", respondió "Tuca", haciendo referencia al altercado que tuvo el "Piojo" con el comentarista Christian Martinolli, hecho que le costó el puesto al frente del Tri.

Por lealtad, porque él no da puñaladas por la espalda, por eso Ricardo Ferretti no será técnico de la Selección Mexicana mientras tenga contrato con Tigres.

El "Tuca" aclaró el porqué de sus reiterativas negativas para encabezar un proceso mundialista.

"La razón es que tengo contrato que acabo de iniciar el mes pasado, de tres años, saben que la continuidad en un equipo mexicano es algo casi imposible y Tigres me la ofreció, me la ha cumplido y la verdad con los próximos 3 años cumpliría 11 años en un equipo.

¿Recuerdan que eso haya pasado en el futbol mexicano?



"Entonces esta lealtad entre nosotros es muy importante, entiendo que cualquiera quisiera estar en mi lugar y cumplir con este proceso, pero también quizá ellos no tienen lo que yo tengo en una institución como Tigres y sería traicionar, apuñalar estos años, y este equipo que tanto me ha apoyado en las buenas y en las malas", mencionó al finalizar el primer entrenamiento de este Tricolor, que el viernes enfrentará a Uruguay y el día 11 a Estados Unidos en amistosos de Fecha FIFA.



La única posibilidad de que Ferretti dirija a la Selección depende de que los mismos Tigres se lo pidieran e incluso bromeó al decir que eso significaría que ya no lo quieren.



"Cada quien tenemos un grado de ego, quizá hay gente que tiene un ego muy apto, pero olvidan que ya estuve en un Mundial, en 1994, la labor que cumplí me llenó y no hay necesidad de más, entiendo, pero ya estuve y participé, tomé mi papel al cien por ciento, me dieron mi lugar y me sentí muy satisfecho", expresó.



Si en algún momento él no tiene trabajo y coincide que la Selección también carece de técnico entonces el "Tuca" analizaría la situación.