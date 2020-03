Presentan el nuevo Batimóvil

El director de la nueva película "The Batman", Matt Reeves reveló mediante su cuenta de Twitter el aspecto del nuevo Batimóvil que figurará en el largometraje de superhéroes que verá la luz el próximo año. El nuevo vehículo de "El Caballero de la Noche" parece ser una versión mejorada de un muscle car estándar, que cuenta con un motor trasero expuesto y algunos detalles estéticos en el exterior, muy distinto a las versiones recientes que lo asemejan a tanques de guerra.

DE LOS SESENTA

Anteriormente los vehículos del superhéroe eran personalizados y construidos desde cero, pero esta vez, el director tomó un camino diferente. A diferencia de los Batimoviles presentados en pantalla en el pasado, que van desde el prototipo futurista de la serie de televisión de los años sesenta, pasando por el estilizado automóvil Art Deco turbo de Batman por Tim Burton de 1989, y el más reciente vehículo con aspecto militar urbano ideado por Christopher Nolan, el nuevo

Además en las imágenes se puede apreciar lo que será el "Batsuit" del personaje principal, que en esta ocasión será interpretado por Robert Pattinson.

Las fotografías son oscuras y granuladas, lo que refleja el ambiente que Reeves quiere plasmar en el reinicio de Batman programado para el 2021. Según palabras de Matt Reeves, "The Batman" es una historia original "impulsada por el negro".

ELENCO

Reeves también ha dirigido filmes como "Cloverfield", "Let Me In", y "La Guerra por el Planeta de los Simios". El elenco confirmado para la cinta de Reeves hasta este momento incluye actores como Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, John Turturro, Jeffrey Wright, Andy Serkis y Peter Sarsgaard. La compañía Warner Bros informó que la película se estrenará el próximo 25 de junio del 2021, por lo que, si no se presentan adelantos posteriormente, habrá que esperar hasta esa fecha para conocer más a detalle la nueva generación del Batimovil.