Presentan demanda contra gobierno de Trump por deportar a activistas inmigrantes

Nueva York.- Organismos civiles presentaron hoy aquí una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por detener a activistas migrantes que critican las políticas nacionales de migración, a fin de deportarlos y silenciarlos, de acuerdo con documentos de la corte.

Interpuesta en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la demanda sostiene que varias dependencias del gobierno federal han utilizado su poder de manera inconstitucional con la intención de reprimir la disidencia política encabezada por activistas nacidos fuera de Estados Unidos.

“Este repunte en la aplicación de la ley de inmigración específicamente dirigida contra los activistas de inmigración más críticos tiene la intención de reprimir la disidencia”, según la querella.

Los demandantes indicaron que el enfoque del gobierno contra activistas con base en sus actividades políticas es injusto, discriminatorio y contrario a los valores de Estados Unidos, además de que viola la Primera Enmienda, que es la que garantiza la libertad de expresión.

Desde finales de enero pasado, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y su oficina de Nueva York (NYCLU) habían denunciado lo que consideran una “perturbadora” oleada de deportaciones de activistas migrantes críticos de las actuales políticas de migración del país.

Estas detenciones y arrestos incluyen al director de la Coalición Nuevo Santuario, Ravi Ragbir, arrestado a principios de enero; así como a Jean Montrevil, miembro fundador de este mismo organismo.

Además, a partir de este año se ha notificado la detención de una reconocida activista por los derechos de los inmigrantes en el estado de Washington; un inmigrante indocumentado que habló con un periódico sobre la detención de su novia fue arrestado de inmediato en el estado de Mississippi.

Mientras que el esposo de una mujer peruana indocumentada que hizo público su decisión de buscar santuario en una iglesia de Denver fue detenido.

También un activista del prominente grupo humanitario Arizona No More Deaths (No más muertes en Arizona) fue arrestado después de que el grupo hizo público un video que revelaba que los agentes de la Patrulla Fronteriza derramaron el agua que habían colocadon en el desierto para los inmigrantes que cruzan la región.

La demanda de este viernes fue presentada por Ragbir; la Coalición para la Inmigración de Nueva York (NYIC); CASA de Maryland; el Proyecto Nacional de Leyes de Inmigración; y Detention Watch Network, apoyados por abogados privados y de la Universidad de Nueva York (NYU).

Los demandados son la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE); el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su titular, Kirstjen Nielsen; y el procurador general, Jeff Sessions.

Organismos civiles informaron además que luego de que Ragbir fuera liberado tras la orden de un juez, el gobierno federal decidió este mismo viernes suspender de manera temporal su orden de deportación.

“Al igual que muchas personas que viven en este país bajo la amenaza de la deportación, sé lo importante que es alzar nuestras voces contra la injusticias del sistema”, señaló el activista.

Aseguró que la demanda interpuesta este viernes no solo será en su beneficio sino para “todos los miembros de nuestra comunidad que están alzando voz en en la lucha por los derechos de los inmigrantes”.

Por su parte, el director ejecutivo de la NYIC, Steven Choi, declaró que Ragbir fue “detenido por criticar las injusticias de nuestro sistema de inmigración, lo que es una cruel ironía que valida aún más la importancia de su trabajo”.

“La comunidad inmigrante y sus aliados no serán intimidados para que guardemos silencio. Alzaremos aún más la voz, y vamos a luchar con cada herramienta a nuestra disposición”, prometió Choi.