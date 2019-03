Presentan amparo por caso estancias. Impugnan el retiro de apoyos

En ningún momento se nos informó a nosotros que el subsidio se iba a detener y que no tendríamos recurso para operar las Estancias estos primeros meses . Norma Hernández Zúñiga, propietaria de estancia infantil desde 2007

Cd. Victoria, Tam.- Representantes de al menos 15de Ciudad Victoria y de la región centro del estado acudieron al Poder Judicial de la Federación para ampararse en contra del Gobierno de la República y su decisión de trasladar losdel programa al nuevo programa de Becas para Padres y Madres Trabajadoras.

"Estamos aquí reunidas para entregar un amparo para todas las Estancias, el acto reclamado es que en el Presupuesto destinado para el 2019 se etiquetó el recurso para Estancias Infantiles, no se puede reasignar a ningún otro programa y lo que se pretende es crear un programa nuevo que se llama Becas para Padres y Madres Trabajadoras", comentó la licenciada Norma Hernández Zúñiga, propietaria de Estancia Infantil desde 2007.

Serán alrededor de 60 Estancias Infantiles las que se ampararán contra esta resolución durante la semana próxima mientras que en ciudades como Reynosa y Tampico ya se ampararon esta semana.

Asimismo en el presente mes hubo un 60 por ciento menos de asistencia de usuarios debido a que el subsidio que ofrecía el Gobierno Federal se trasladó a los padres de familia.

"Lo que estamos presentando en nuestro amparo es que se nos cubran los meses de enero y febrero que no se nos han cubierto, hemos estado trabajando con recursos nuestros y con la cuota de corresponsabilidad que los padres pagan", expuso.

La administradora de una Estancia Infantil dijo que en lo que va del año al menos 12 estancias han tenido que cerrar en esta localidad debido a la baja en la matrícula de inscripción.

Otro de los actos reclamados es que sin previo aviso el Gobierno de la República decidió emigrar los recursos a otro programa, siendo que estos ya habían sido etiquetados desde diciembre, lo que les obligó a operar el programa en enero y febrero con recursos propios.

"El Gobierno Federal no se ha acercado con nosotros, en ningún momento se nos informó a nosotros que el subsidio se iba a detener y que no tendríamos recurso para operar las Estancias estos primeros meses; no ha habido acercamiento de ningún tipo con nosotros", recalcó Hernández Zúñiga.