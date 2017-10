Presenta Eugenio amparo para no ir a Cefereso

Tampico, México.- Para evitar su traslado a un penal federal, el ex Gobernador priista Eugenio Hernández Flores presentó un amparo casi al filo de la medianoche del pasado viernes



El Gobierno de Tamaulipas solicitó el pasado jueves a la Coordinación General de Centros Federales que Hernández Flores fuera trasladado a un penal federal para mantener la salvaguarda de su integridad física y de sus derechos humanos.



Juan Jorge Olvera, uno de los abogados que defienden al priista, informó que a las 23:50 horas del viernes el juzgado federal décimo primero en Tamaulipas recibió el recurso al que se le asignó el expediente 1211/2017.



A 24 horas de que se le dictó auto de formal prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPE) solicitó al Consejo Nacional de Seguridad (CNS) trasladar al ex Gobernador Eugenio Hernández a un penal federal que cuente con la infraestructura y los espacios para garantizar su seguridad.



La SSPE señala que el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, donde se encuentra recluido, no tiene capacidad para garantizar la integridad de un interno de "alto perfil", como el del ex Mandatario.