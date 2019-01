Presentadora antivacunas muere de influenza a los 26 años

Se llamaba Bray —conocida como Bre— Payton, era periodista, comentarista invitada en cadenas como Fox News y redactora en una revista digital conservadora. Y también, muy religiosa y una activista antivacunas. Murió el pasado 28 de diciembre en San Diego (California) a los 26 años. Su fallecimiento ha sido confirmado por la revista The Federalist, en la que trabajaba, y la causa, según su familia, fue la gripe H1N1 o gripe porcina, agravada por una meningitis.

Nacida en California el 8 de junio de 1992, su muerte ha impactado al producirse paradójicamente por una enfermedad para la que hay vacunas, esas mismas que en su cuenta de Twitter tildó en 2011 de "demonio", al comentar una iniciativa estatal que instaba a vacunarse de la tosferina. Payton se mostró también contraria a la sanidad pública e incluso llegó a decir que una sanidad asequible "no es un derecho humano".

Su fallecimiento ha causado conmoción en el país, donde Bre era considerada como una estrella en ascenso por sus opiniones políticas, a menudo expresadas de forma vehemente, en programas de Fox News, Fox Business Channel y One America News Network. También era redactora del medio digital The Federalist.

"Hace 24 horas encontré a mi amiga inconsciente y llamé al 911 [el 112 o 061 de EE UU]. Ella ha estado en coma desde entonces y realmente necesita un milagro ahora mismo- Si tú eres religioso, por favor reza, lo necesitamos", tuiteó el 29 de diciembre su compañera Morgan Murtaugh, que fue quien confirmó después la muerte de Payton en San Diego.

Cuando llegó al hospital, apenas respiraba y allí, su estado empeoró. Tras su repentino fallecimiento, se le practicó una tomografía computarizada, además de otras pruebas, y se descubrió que la causa de muerte fue la gripe H1N1 complicada con un cuadro de meningitis.

Entre las reacciones a la noticia, Meghan McCain, hija del fallecido senador John McCain, ha calificado a Payton de "una joven maravillosa, audaz, vibrante e inteligente". "La periodista de Fox News Bre Payton era anti-vacunas: pensaba que "las vacunas son del demonio". Hace 4 días estaba tuiteando. Hoy es la víctima mortal de la influenza H1N1, una enfermedad prevenible por vacunación. ¡Las vacunas existen para prevenir tragedias como esta!", ha recordado el epidemiólogo Alejandro Macias, excomisionado de México contra la influenza. Las vacunas contra el virus de la influenza A (H1N1) están considerada por los estudios científicos como la mejor forma de protegerse de este tipo de gripe.

Literally no pic.twitter.com/MkhNocyM9t

— Bre Payton (@Bre_payton) 7 de diciembre de 2018

"@latimes: Whooping cough: State urges more people to get vaccinated http://t.co/Aee82iJ" // NOOO! vaccines are from the devil!

— Bre Payton (@Bre_payton) 13 de junio de 2011