Presenta una escritora local su primer libro

La licenciada y escritora Génesis Amayrani Garza Gallegos, presentará su primer libro que lleva por nombre, "Té de Mujer", en el salón Milán, este 7 de diciembre en punto de las 19 horas, en donde además los asistentes a este evento podrán disfrutar de una agradable noche de trova y poesía con invitados artistas como Raúl Parra y Jorge Canchola, la invitación está abierta a todo el público.



"Té de Mujer", es un libro homenaje a todas las mujeres que luchan por sus sueños hasta hacerlos realidad, la mitad es un poemario y la otra son reflexiones de vivencias que van relacionados con un té, como té de lavanda, manzanilla, romero, canela y menta entre otros, esto explicando para que sirve cada una de estas infusiones.

Al respecto Génesis comenta:

"Las primeras poesías de "Té de Mujer" son fuera del estándar común, si traen prosa, verso, otras quizá les van a parecer una carta dirigida a alguien, pero eso es lo que se buscaba, romper los paradigmas, salir de lo de siempre y la segunda parte son anécdotas, vivencias, cosas que involucran la teología, la psicología e incluso a la mujer en los negocios, la discriminación que aún se vive por el simple hecho de ser mujer", explicó.

SE HA SABIDO LEVANTAR

Génesis, se define como una mujer libre que ha tenido caídas, pero se ha sabido levantar, renaciendo al encontrarse consigo misma. Además de ser escritora es, licenciada en Negocios internacionales, en estos momentos está estudiando Psicología Educativa con especialidad en Psicología Clínica y se dedica a ser compradora en una maquiladora de Reynosa, desde muy pequeña le ha gustado aprender, le encanta leer y desde los 14 años se dio cuenta de su pasión por escribir. "Soy una mujer que se encontró con su propia sombra y decidió abrazarla, no rechazarla, porque me di cuenta que el bien y el mal conviven y eso me llevó a ser una mujer completa", dijo Génesis Amayrani.

"Té de Mujer" ya se encuentra disponible en Reynosa en la Editorial CANAH, en plataformas digitales como Amazon y buscando a Génesis Amayrani en sus redes sociales, es un libro muy completo que debes leer y Génesis sin duda alguna es un orgullo riobravense.

Génesis Amayrani Garza Gallegos, escritora.