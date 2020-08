Presenta su tema bipolar

El músico colombiano Andrés Cuervo prepara la salida de dos discos conceptuales: "Bipolar" y "La cura", que le da seguimiento a una carrera de más de una década.

En "Bipolar" se refleja esa bipolaridad que, sin ningún temor, el solista reconoce atender, hasta encontrar "La cura" de ese mal, un segundo disco también de diez temas, del que se desprende "No pidamos perdón" (con colaboración de Fanny Lu), y "La tentación", videoclip grabado en Europa.

"´Bipolar´ porque me diagnosticaron bipolaridad, lo cual se atiende para encontrar un balance mental y personal, y ´La tentación´, que tienen un corte más de radio y televisión", explicó el músico en enlace Zoom.

Andrés Cuervo ve en su música un nuevo libro sobre el cual escribir una historia llena de príncipes y princesas, donde lo mismo se vean reflejados desde "La Cenicienta" a "Juego de tronos".

"No me arrepiento de nada de lo que he sacado en años anteriores porque todo es un crecimiento, hay muchos aprendizajes en el camino, hoy me dedico a disfrutar de este camino musical".