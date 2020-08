Presenta su patio trasero...

M eghan Markle abrió las puertas de su nueva casa en Santa Bárbara, California, y presentó su patio trasero.

Como parte del proyecto Makers, que reconoce aquellos personajes que han promovido el empoderamiento femenino en Estados Unidos, la Duquesa de Sussex se sentó a platicar con la ícono del feminismo Gloria Steinem.

La ex actriz charló con Steinem sobre los derechos de la mujer, la importancia de la representación y la necesidad de que las nuevas generaciones participen en las próximas elecciones de Estados Unidos.

"´Si no votas, no existes´. Esas palabras de Gloria Steinmen se me han quedado grabadas desde el momento en que me las dijo durante esta conversación", escribió Markle como introducción.

Durante la plática, que fue documentada en video, ambas celebraron que Kamala Harris busque el cargo de vicepresidenta por el Partido Demócrata.

"Ya sea por una muñeca o alguien en un cargo público, necesitas tener a alguien que se parezca en algo a ti. Como muchos de nosotros creemos, sólo puedes ser lo que ves. Y si no hay eso, ¿cómo puedes aspirar a algo más grande de lo que puedes ver en tu propio mundo? Creo que ahora estamos progresando de una manera diferente", dijo Markle.

La esposa del Príncipe Enrique, quien portó un pantalón Anine Bing, unas sandalias Stella McCartney y sombrero Janessa Leone, se mudó el mes pasado a una nueva residencia valuada en 14 millones de dólares.

En un punto, ambas hablaron sobre lo importante que es el derecho al voto como una forma de honrar a todas aquellas mujeres que han luchado para conseguirlo.

PREOCUPADA POR SU COMUNIDAD

La Duquesa, de 39 años, mostró su preocupación por la supresión de votantes, especialmente por la comunidad negra.

"Cada vez que alguien intenta intimidarlo para decirle que debe salirse de la línea porque podría estar bajo vigilancia o cualquier cantidad de tácticas de intimidación que dan tanto miedo.

"Luego piensas: "Sabes, no vale la pena". Decides salirte de la línea y renunciar a tu derecho al voto. Eso es bastante malo, pero luego hay un efecto dominó porque quien está al final de la línea dice: "Lo que sea que les hayan hecho ... no quiero que eso me pase a mí". Eso, creo, es muy aterrador. Pero me pregunto cómo lo eludimos y cómo hacemos que la gente se sienta empoderada".

La ex protagonista de Suits también compartió su entendimiento de que los conceptos de feminismo y femenino no son exclusivos. Y que hombres, como el Príncipe Enrique, pueden ser parte del movimiento feminista.