Presenta senador republicano plan migratorio

La iniciativa, similar a un proyecto presentado el mes pasado en la Cámara de Representantes por el republicano Will Hurd y el demócrata Pete Aguilar, beneficiaría a la mayoría de los jóvenes migrantes que han residido en el país desde diciembre 31 de 2013 e incluiría recursos para tecnología de seguridad fronteriza.



"Nuestra legislación, que goza de amplio apoyo en la Cámara de Representantes lidiaría con las más urgentes prioridades de proteger a los dreamers, fortalecer la seguridad fronteriza, aliviar el rezago en las cortes de inmigración, y confrontar las causas de raíz de la inmigración ilegal", afirmó McCain.

La iniciativa presentada en la Cámara de Representantes cuenta ya con el apoyo de 27 republicanos y 27 demócratas.



Las propuestas presentadas buscan proteger a los dreamers e instruyen al Departamento de Seguridad Interna (DHS) a lograr el control operativo de la frontera para el año 2020.



Aunque no se consideran inicialmente recursos específicos para la construcción del muro, las propuestas requieren al Departamento de Seguridad Interna y a los Comités de Seguridad del Congreso presentar una estrategia integral de seguridad fronteriza un año después de promulgada la legislación.



Tal estrategia debe incluir una muestra de las barreras físicas existentes en Estados Unidos, el costo potencial de barreras adicionales y las zonas donde serían necesarias para lograr el control operativo de la frontera.



Asimismo, contemplan apoyo para mejorar el Estado de derecho en Centroamérica a fin de reducir los niveles de migración hacia Estados Unidos e incrementar el número de jueces y abogados migratorios.



"La iniciativa no resuelve todos los problemas de migración, pero confrontan los dos problemas más urgentes que enfrentamos: proteger a los beneficiarios de DACA y asegurar la frontera", señaló el senador Coons, demócrata por Delaware.



"Creo que existe apoyo bipartidista para ambas cosas y confío que podemos alcanzar un acuerdo presupuestal que incremente el financiamiento para nuestras fuerzas armadas y para importantes programas domésticos", añadió.



La Casa Blanca, así como el liderazgo republicano y demócrata de la Cámara de Representantes y del Senado, necesitan alcanzar un acuerdo presupuestal antes del jueves, fecha límite para evitar otro posible cierre de Gobierno.



Previamente, el senador demócrata por Illinois Dick Durbin, uno de los principales partidarios de la reforma migratoria, consideró improbable un acuerdo sobre DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) está semana, pero descartó la posibilidad de un cierre del Gobierno.



A menos que los 690 mil beneficiarios del programa reciban una solución permanente antes del 5 de marzo próximo, alrededor de 30 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, empezarán a ser elegibles para su deportación.



Aunque el Departamento de Seguridad Interna dejó en claro que los beneficiarios de DACA no son blanco prioritarios para detención o repatriación, activistas mantienen presión sobre los legisladores para encontrar una solución permanente antes de la fecha de vencimiento de las protecciones legales.