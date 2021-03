Presenta ´Segundo aire´

El licenciado Demetrio Ávila, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida a los escritores y después cedió el micrófono al licenciado Luis Montelongo quien dijo: "Escribir desde el alma, desde el rincón más solitario, en los momentos felices, pero también en las horas más aciagas; escribir, siempre escribir. Esa es la labor del escritor, el oficio – como muchos le dicen – yo lo llamaría "el arte de escribir", porque imaginar y crear nuevas realidades donde solo hay tinta y papel en blanco, requiere algo más que solo esfuerzo y dedicación".

Además dijo: "Queridos escritores, reciban un cordial saludo y la felicitación de nuestro gobernador, a quien agradecemos desde Cultura Tamaulipas, la oportunidad de impulsar este tipo de Programas, que, sin duda, contribuyen en consolidar la grandeza de nuestra tierra. Es así como en Cultura Tamaulipas, abrimos este espacio para dar a conocer los trabajos de los 9 escritores beneficiados del Programa Editorial Tamaulipas 2020, en el que tuvimos una participación muy importante de propuestas que nos enviaron escritoras y escritores de todo el estado"

REYNOSA PRESENTE

Entre los ganadores de esta convocatoria figura la escritora Reynosense Mercedes Varela, quien dijo lo siguiente sobre su libro: "Segundo aire", nos cuenta historias triviales en donde lo más importante no es lo que se lee, es lo que no está escrito, lo que sucedió antes de llegar a este instante y la decisión que van a tomar y así vamos conociendo un poco de las vidas de; la mujer autocosificada que basa su confianza en unas bubis y glúteos de silicón, la agresividad pasiva de la esposa que no quiere divorciarse a pesar de que se da cuenta que ya no la aman y le grita a su marido ¡Jamás te daré el divorcio, seguiremos siendo esposos hasta que la muerte nos separe! .

La mujer que logra deshacerse de la memoria genética adquirida y al fin logra gritar algo que siempre había querido decir y así, "En Segundo Aire" podremos hurgar un poco también en los pensamientos íntimos de algunos varones. Todos Ellos esperando quizás algo a lo que que tú, todos tenemos derecho. Yo misma Mercedes Varela, en mi libro "De chile, dulce y manteca", cociné y hornee y hoy estoy aquí renovada con este "Segundo Aire".

| Algunos ganadores de programa Editorial Tamaulipas 2020.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

A su vez El Republicano Ayuntamiento de Reynosa y El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes alista un merecido reconocimiento a la profesora Estela Ayala De Deándar, el cual recibirá de manos del director del IRCA el licenciado José Luis Hernández Garza, por su distinguida labor en la promotoría cultural en beneficio del desarrollo cultural de nuestra comunidad y quien muestra su orgullo tamaulipeco a donde quiera que va.