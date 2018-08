Presenta proyecto de primer refugio seguro para víctimas. Justicia Tamaulipas

Necesitamos trabajar en la prevención, si no, no vamos a poder enfrentarnos al grave problema que enfrentamos . Giovanni Barrios Moreno, presidente de Justicia Tamaulipas, AC

Justicia Tamaulipas, presentará el proyecto del Primer Refugio Seguro de Víctimas a nivel nacional, con el que buscan apoyar a las familias que tienen desaparecidos.

La semana pasada la agrupación fue invitada a participar en el foro de jóvenes influencer en el parque cultural, por lo que va a compartir el proyecto y con la meta de ganar el premio de 80 mil pesos para que se logre el protocolo de refugios seguros para víctimas.

"Partiendo de ahí de las posibilidades de encontrar a su familiar dentro de las 72 horas, ha quedado demostrado que son altas, pero si no tienen la seguridad de denunciar y jurídica pues seguiremos con tanto índice de personas desaparecidas", dijo Giovanni Barrios Moreno, presidente de Justicia Tamaulipas Asociación Civil.

Informó que la estadística de personas desaparecidas ha incrementado casi en un 200 por ciento a comparación al 2017, por lo que la tendencia va al alza, por lo que piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar trabajo de prevención.

Explicó que se debe incrementar la prevención del delito y trabajar en conjunto con agrupaciones civiles.

"No se ha disminuido y no se ha frenado porque las estadísticas y los números oficiales que tenemos indican que el aumento en este tipo de delito ha sido permanente y entonces necesitamos a trabajar en la prevención, si no no vamos a poder enfrentarnos al grave problema que enfrentamos", dijo.

El dirigente del colectivo, comentó que es indispensable que las autoridades trabajan en atacar la raíz del problema y establecer un programa de prevención enfocado al delito de la desesperación forzada, pero además sumar esfuerzos con la sociedad civil organizada.

Explicó que estuvo presente el lunes con la comisión nacional de búsquedas en la Ciudad, Victoria, para ver los avances en el tema y se tiene que volver a empezar.

"Recordemos que las cifras oficiales comparadas con las cifras negras, son más realistas a lo que la autoridad pueda compartir, siempre es al dos al tres arriba, si ellos dicen uno, son dos o tres arriba, y tenemos un aumento en personas desaparecidas, lo que quiere decir que casi 2 mil personas en el 2017 y casi 700 personas en este año, son cifras más apegadas a la realidad estamos hablando extraoficialmente de 4 mil 500 el año pasado y 2 mil este año, son cifras crudas", apuntó.