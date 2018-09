Presenta Paraguay a Osorio

El exentrenador de la selección de México fue anunciado esta semana como conductor de la albirroja para la Copa América 2019 y las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El viernes, fue presentado en un auditorio repleto de dirigentes deportivos de todo el país.

"Vemos que hay un grupo menor de 25 años que compite a nivel internacional en diferentes ligas, que tiene un muy buen presente y un promisorio futuro (...) si cumplimos con el proceso de cuatro años, muchos de ellos van a llegar con una excelente edad (al Mundial)", dijo Osorio.



El nuevo DT tendrá el desafío de recuperar a un equipo que estuvo ausente en los últimos dos mundiales luego de participar en cuatro torneos previos consecutivos y alcanzar su mejor marca de cuartos de final en Sudáfrica 2010.



En el proceso, Osorio dijo que no buscaría cambiar la idea del fútbol paraguayo sino capitalizarla trabajando, por ejemplo, el juego aéreo.



"Al futbol aéreo no se le daba la importancia que le damos muchos, y me incluyo también ahí, porque es un factor determinante en el juego (...) el jugador paraguayo lo tiene en su ADN, es una de sus características y fortalezas", agregó el técnico.



El excapitán de Paraguay Justo Villar, quien dejó la valla albirroja después de 19 años en junio, fue presentado como director deportivo del equipo nacional. "Nos vamos a apoyar en él (...) por su experiencia y los logros que le dio a Paraguay", afirmó el colombiano.



Osorio reemplaza al paraguayo Francisco Arce, quien dimitió en diciembre poco después de que el equipo terminara en séptimo lugar en la eliminatoria para Rusia 2018. Gustavo Morínigo fue entrenador interino los últimos meses.



El colombiano dirigió durante casi tres años al Tri, que venció al defensor del título Alemania en la primera fase de Rusia 2018 pero fue eliminado por Brasil en octavos de final.