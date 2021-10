Presenta oposición presupuesto alterno para 2022

El diputado panista Héctor Téllez Hernández, encargado de la estrategia, detalló a EL UNIVERSAL que en la Ley de Ingresos que pasó al Senado de la República el precio del petróleo "está muy subestimado".

"Nos preocupa porque justamente los excedentes petroleros que haya durante el año son de libre disposición y quieren manejarlo sin que pase a la Cámara de Diputados. Sabemos que la tendencia está al alza, ya alcanzó los 70 dólares y nos mandan una proyección de 55.1 dólares por barril.

El presupuesto alterno prevé reducir 20% las asignaciones a los megaproyectos del Presidente para liberar recursos por 22 mil 127 millones de pesos.

El paquete económico del Ejecutivo designa 62 mil 942 millones de pesos al Tren Maya, mientras que la nueva propuesta busca que se le designen 50 mil 353.6 millones. El presupuesto de Dos Bocas pasaría de 45 mil millones a 36 mil, mientras que los recursos del Corredor Interoceánico en Tehuantepec pasarían de 2 mil 693 millones de pesos a 2 mil 154.4.

"Se puede hacer una mejor administración de lo que ya ellos nos propusieron. No le vamos a apostar jamás a cancelar esos proyectos que ya tienen una inversión importante. Entendemos que es la política del Ejecutivo federal. Les vamos a dar el voto de confianza, pero sí creemos que podemos reasignar 20% de ese gasto para atender las necesidades básicas de las personas", detalló.

El proyecto plantea reducir 4 mil 424 millones de pesos a las previsiones para el desarrollo de trenes de carga, y recortar gastos de dependencias federales y empresas productivas del Estado para recaudar 82 mil 162 millones de pesos. "Se les está aumentando demasiado a algunos rubros que no son necesarios, son alrededor de 80 mil millones de pesos que aumentaron sin ninguna justificación y que en este esquema de austeridad que se pregona se puede ajustar. Únicamente en gastos administrativos, no recorte a sueldos, no a salarios, no a prestaciones laborales, obtendríamos unos 80 mil millones de pesos", apuntó.

Con los recursos obtenidos, Va por México pretende incrementar en 245% los recursos del Ramo 23, al pasar de 9 mil 262.4 millones de pesos a 32 mil 033. Entre los segmentos que se verían beneficiados destacan el Fonden, el Fopreden, así como la recuperación de los fondos metropolitanos, de capitalidad, de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad, el Programa de Desarrollo Regional, así como el Fondo Compensatorio de Desastres Naturales.

También se prevé recuperar los programas de Estancias Infantiles, Seguro Popular, la implementación de un fondo carretero, uno para la conservación de caminos rurales, la reactivación de programas para el campo, apoyo a los Pueblos Mágicos, la entrega de microcréditos a MiPymes, así como la creación del seguro de desempleo.

En caso de que en el Senado de la República decidan no ajustar el precio del petróleo, la oposición integraría una reducción de 20% a los recursos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En total, el dinero que se espera obtener mediante el presupuesto alterno, equivale a la reasignación de 2% del total del gasto público que Hacienda propuso para 2022, estimado en 7 billones 88 mil 250 millones de pesos.