Presenta nuevo sencillo

Ciudad de México.

Camila Fernández arrancó su trayectoria como cantante cobijada por su padre Alejandro Fernández, hoy a sus 22 años, quiere dar una imagen más madura como lo muestra en el video de su nuevo sencillo "Bueno Fuera".

"Desde hace un año vengo trabajando en mi nueva faceta y siento que me describe más. Es algo nuevo y más atrevido que me saca de mi zona de confort.

"Es un paso más al cambio que me describe totalmente y que no es algo que se salga de lo mío, tiene mi esencia y mi alma", explicó en entrevista.

ALISTA DISCO PARA 2020

Para la producción del tema, el cual formará parte de su siguiente material que espera lanzar el próximo año, la nieta de Vicente Fernández lució una imagen más sensual a la de aquella adolescente que en 2017 presentaba "Mío".

"Está muy bien cuidado y todo esto me emociona muchísimo, todo lo nuevo que sacaré en 2020.

"Aún no tengo el título del álbum pero tengo ya varios sencillos que iré lanzando, así que espero que sea un año lleno de bendiciones y que les guste a todos", expresó.

APOYADA POR SU PADRE

Lejos de tener que preocuparse por que su nuevo material incomode a su padre, la jalisciense asegura que el intérprete de "Como Quien Pierde Una Estrella" aplaude su crecimiento personal y artístico.

"A mi papá le encanta porque tampoco busco caer en algo que no sea apropiado, quiero verme como una mujer segura de sí misma y eso es lo que mi papá ha apoyado siempre.

"Ha impulsado mi manera de ser, me hace luchar y ser fuerte y que haya logrado proyectar todo eso, verme segura de mí misma y siendo una mujer ya con un sonido definido, eso lo hace feliz y lo emociona mucho", aseguró.

NO LE ENTRA AL REGIONAL

Y aunque el género en el que la artista está desarrollándose se aleja del regional mexicano, característico de la dinastía Fernández, la cantante cuenta con todo el apoyo de su familia.

"Mi familia siempre me decía que fuera auténtica, que buscara mi propio sonido que no sonara a nadie más y eso me encantaba, y fue lo que descubrí con mi música", compartió.