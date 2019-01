Presenta Molotov su unplugged titulado: "Desconecte"

México.

Luego de los éxitos cosechados el año pasado, la banda mexicana de rock Molotov se alista para sus presentaciones los días 17, 18 y 19 de enero en el Teatro Metropólitan, con su show unplugged "El Desconecte".

Con más de dos décadas en la escena musical, Randy, Paco Ayala, Micky Huidobro y Tito Fuentes dieron forma a su primer material unplugged, grabado en mayo pasado en la Ciudad de México.

Su material discográfico está compuesto por 15 temas, todos ellos, son nuevas versiones de sus éxitos como "Here we kum", "Amateur", "Voto latino", "Frijolero", "Gimme tha power", "Mátate teté", "Marciano", "Hit me", "Oleré y oleré y oleré el UHU", "Parásito", "DDT", "Dance and dense denso", "Cerdo" y "Puto".

Así como dos nuevos temas: "Dreamers", escrito por Randy Ebright y "Muerte", de autoría de Tito Fuentes.

Para la grabación de este disco, contaron con la presencia de destacados músicos como Money Mark (Beastie Boys) y la rapera latina Anita Tijoux.

También, formó parte del ensamble de músicos el contrabajista Djordje Stijepovic de Tiger Army. Nahoko Kobayashi en los tambores Tiko. Jacobo Liberman en el serrucho, Alex Feida en la guitarra, Melchor Magaña en teclados y Alejandro Méndez quien estuvo a cargo de los instrumentos antiguos.

Molotov promete sacudir el cuerpo y alma de sus seguidores de la capital mexicana los próximos 17, 18 y 19 de enero en el Teatro Metropólitan.