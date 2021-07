Presenta LMB sus armas para Japón

Cd. de México.

El roster que representará a la Liga Mexicana de Beisbol durante la gira en Japón no contará con Christian Villanueva ni con el mánager Enrique Reyes.



Durante la Eneos Samurai Japan Series 2019 donde México tendrá dos partidos oficiales en marzo, la Federación Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana de Beisbol llegaron al acuerdo de que el nuevo manager a cargo será el estadounidense Dan Firova, actual coach de Acereros de Monclova.



"El máximo resultado que nosotros queremos es ganar, tenemos el tiempo para preparar a los muchachos y vamos por todo a Japón.



"Con mucho gusto voy a estos dos juegos a Japón, si me quedo como manager para el futuro asumiré el puesto con mucho gusto", comentó Firova durante su presentación.



La ausencia de peloteros mexicanos como Villanueva y Efrén Navarro que residen y juegan en Japón, fue la sorpresa en el roster.



"En el caso de Efrén no mostró mucho interés de estar, el caso de Christian nos pedían un pago de fianza y son de las cosas que a nivel mundial debe evolucionar como en otros deportes. No entendemos que cuando es un evento internacional nos pongan tantas trabas", aseguró Javier Salinas, presidente de la LMB.



El combinado tricolor iniciará sus entrenamientos a partir de este viernes en el Estadio Fray Nano.