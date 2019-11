Presenta libro ´Té de Mujer´

Irreverente, interpela, rebelde, polemiza, aguda, crítica, mujer, demanda, escritora y sueña, es Génesis Amayrani, vecina de Río Bravo, que presentó la noche del sábado su libro Té de Mujer.

Ante mujeres y dos hombres, Génesis presentó su texto del cual Marco Antonio Meza Flores, director de CANAH, un Centro de Esperanza, escribió en su prólogo: "Y aquí lo tienen, el primero de muchos."Té´de mujer es una idea salida de las entrañas de una mujer atrevida, llena de pasión por la vida, el amor, la libertad, y sí, los hombres; llena de dimes y diretes, con todos los altibajos que tienen las mujeres por aquello de las hormonas, por aquello de los roles y, sobre todo, por aquello de ser mujer.

"Ella sí rompe los paradigmas de la "chica de la iglesia", que, sin dejar de amar a su Cristo y a su Dios, lo hace femenino cuando debe hacerlo y masculino cuando desea hacerlo, sí, así como se lee, rompe todos los paradigmas de una "mujer santa" y santifica a la mujer desde las letras".

Antes en entrevista Génesis Amayrani dijo que es un libro que la mitad es un poemario, sobre anécdotas que ha estado viviendo, es de mujer a mujer.

Anunció que trae otro proyecto en puertas que se llama cartas de una mente suicida, que es una novela basada en cartas y al final se desarrolla una trama completa.

Dio un mensaje para las mujeres: "Que busquen sobre ellas en su interior lo que quieran ser, que no se dejen llevar por los arquetipos, no siempre lo que está establecido para ellas no es siempre lo que nosotras queremos".

En el evento de presentación del libro Té de Mujer estuvieron presentes amigas y compañeras de Génesis Amayrani, quienes la escucharon y felicitaron por su prosa y atrevimiento. Invitaron al público a leer Té de Mujer.