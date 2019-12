Presenta libro

Al cantante Diego Verdaguer le gustan los retos, y ahora, para celebrar 50 años de carrera artística, se embarcó en una nueva aventura: convertirse en escritor para relatar su propia vida.

Así es como el intérprete de "Volveré" y "Voy a Conquistarte" concibió su primer libro, titulado "Camino al Escenario", bajo el sello de la editorial Borders.

El texto fue presentado por primera vez en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), donde se dieron cita decenas de fans para ver de cerca a su artista, adquirir el material y llevarse una dedicatoria.

CON MENSAJE

Entre los asistentes hubo público infantil, lo que agradó al oriundo de Buenos Aires, Argentina, pero afincado en México desde hace muchos años, pues dice, con el libro, aunque es autobiográfico, pretende dejar un mensaje de perseverancia cuando se trata de alcanzar aquello se añora.

"Mi intensión es dejar un mensaje positivo, ojalá a través de lo que escribí, quienes descubran el libro, encuentren inspiración para sus propias vidas, para que nunca abandonen sus ilusiones.

"Escribir ha sido un ejercicio muy divertido, me hizo revivir momentos encantadores; he aprendido muchísimo y me gusta porque me considero un eterno aprendiz de la vida", platicó.

200 PÁGINAS

El artista de 68 años, añadió que en el libro de 200 páginas, comparte su vida hasta los 18 años, pues pretende que haya al menos, uno o dos textos más para complementar su vida en el medio musical hasta la actualidad.

"En el libro viene mi visión, mis ilusiones y sueños encaminados a este ámbito profesional, pero llega hasta que cumplo 18 años. Estoy planeando lo que sigue, aunque tengo que ver cómo acepta el público esta primera parte".

Como parte de la celebración por sus 5 décadas de trayectoria en la industria musical, Verdaguer también estrenó Corazón Bambino, material con 12 temas en italiano, inglés y español.