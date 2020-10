Presenta Kanye West su primer spot de campaña presidencial

El músico norteamericano y ahora candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Kanye West, presentó su primer spot oficial de campaña política.



Durante el video propagandístico se puede apreciar al rapero hablando con una bandera negra de Estados Unidos ondeando detrás de él.

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w