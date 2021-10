Presenta Gaby Rico ´El camino a Mictlán´

La obra de Rico llegó a Los Muertos Bailan, el festival dedicado a los muertos que anualmente se celebra en la ciudad de Edinburg.

Son nueve pinturas en el interior del ayuntamiento de Edinburg. La exhibición denominada "El camino al Mictlán", las obras realizadas con técnica mixta, describe pasajes de la tradición prehispánica y los mezcla con elementos de la cultura mexicana en general.

"Mi intención es promover la cultura mexicana, hablo de los niveles que hay para llegar al Mictlán (el más allá). Todas las piezas aquí exhibidas se realizaron exclusivamente para esta muestra", dijo la pintora.

Aunque empezó esta serie hace pocos días, el tiempo dedicado a esta fue de muchas horas.

"No es algo a lo que le dediqué tres horas diarias, no, es algo de todo el día, literal, una vez que empiezo no puedo detenerme, trabajo rápido, porque la obra necesita tiempo continuo sin parar".

El impecable trabajo de Rico requirió además de investigación, la pintora le agregó su propia visión y su propia interpretación de los textos que hablan de cómo llegar al Mictlán.

La exhibición de El camino al Mictlán estará varios días en el primer piso del ayuntamiento de Edinburg. La entrada es gratuita.

ESPEJOS DEL ALMA

Rico, que siempre está trabajando en una serie de autorretratos, hace poco concluyó una exhibición en Brownsville para instalarse en San Antonio.

"Siempre estoy haciendo obra de autorretrato, a veces le agrego piezas originales, pero siempre con una temática variando", explicó.

La artista, oriunda de la ciudad de Reynosa recalca que los autorretratos reflejan lo que el alma quiere decir.