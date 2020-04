Presenta fallas Covid-19 Tam

Apenas hace dos días fue puesta en marcha una App denominada Covid-19 Tam, pero en el poco tiempo que lleva activa, presenta fallas.

Recientemente no abrían las diferentes opciones, ya que ingresas y puedes checar el total de los casos y por municipios, pero no se podía accesar más que al mapa de Tamaulipas y daba datos no actualizados o erróneos.

De acuerdo a los usuarios que tienen la aplicación, es lenta, lo que genera dudas entre los que buscan estar al día ante la enfermedad.

De la misma forma solamente los que tienen un teléfono iPhone pueden tener la aplicación, ya que para teléfonos Android, todavía no está lista para que toda la población que tenga un móvil pueda accesar.

La aplicación que ha dado a conocer Salud Tam, tiene la finalidad de que la población esté informada al momento, con dato actuales y cifras que permitan conocer donde hay casos del Covid-19 y se pueda prevenir.

En los primeros días de la aplicación se han tenido fallas y se espera que puedan quedar al 100 por ciento para que den datos útiles para la población en general.