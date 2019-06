Presenta Ed Sheeran álbum con nuevas colaboraciones

Cd. de México.- Ed Sheeran presentó los nombres y todas las colaboraciones que estarán disponibles en No. 6 Collaborations Project, su nuevo álbum.

A través de su cuenta de Instagram, el cantautor reveló un listado de 12 nuevas canciones, adicionales a "I Don't Care", primer sencillo del nuevo material.

Los nombres de algunas canciones son: "South of the Border", colaboración con Camila Cabello y Cardi B; "Remember the Name", junto a Eminem y 50 Cent; "Cross Me", grabación en la que trabajó con Chance The Rapper y PnB Rock; además de "Beautiful People", tema que interpreta junto a Khalid.

Otros intérpretes que colaboraron son Skrillex, Bruno Mars, Travis Scott y Stormzy.

El nuevo álbum del británico estará disponible a partir del próximo 12 de julio.