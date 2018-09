Presenta documental en Venecia

Venecia, Italia

El serbio Emir Kusturica pasó tres años conversando intermitentemente con el expresidente de Uruguay, José Mujica, para preparar El Pepe, una vida suprema, un documental proyectado hoy en Venecia y en el que le presenta como alguien "supremo", "único" e "inspirador".

Frente a los "deshonestos y corruptos" gobernantes socialistas que hay hoy, Mujica es "el único ejemplo en el mundo en el que un presidente puede inspirar, con toda su capacidad de comunicación" a un pueblo entero, el uruguayo, que le despidió entre lágrimas cuando abandonó su cargo.

UN EJEMPLO

Fue precisamente la despedida de Mujica como presidente, con su famosa frase "No me voy, estoy llegando", la que Kusturica utilizó para estructurar el documental, que gira alrededor de las conversaciones que mantuvieron, con el cineasta fumando un puro y el aún presidente bebiendo mate.

Y de los testimonios de su mujer, Lucía Topolansky, y de los dos compañeros que compartieron con Mujica más de 12 años de cárcel por pertenecer al movimiento Tupamaro y luchar contra la dictadura militar —el que fuera ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que falleció poco después de grabar su participación en el documental, y el escritor Mauricio Rosencof—.

INVITAN A LA LIBERTAD

Entre los que han caído rendidos ante la honradez del expresidente está Kusturica, que recomendó a "todo el mundo que sea tan libre como él", señaló en rueda de prensa.

En el futuro, la gente estará más inspirada por él que por Castro", agregó el realizador, que consideró que "otros presidentes actuales en este mundo de corrupción deberían mostrarse avergonzados ante él".

Una libertad remarcada en el documental y que ha llevado a Mujica a afirmar que el delito no es robar un banco sino crearlo o que la burocracia es peor que la burguesía, que hizo de Uruguay el primer país que legalizó la marihuana y que no para de decir y de demostrar que no necesita más dinero que el que ya tiene.