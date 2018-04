Presenta directora denuncia en la PGJ

Río Bravo, Tam.- Ayer confirmaron denuncia expuesta en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en contra de maestros e intendente, por no acatar resoluto jurídico emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que aun quedando fuera del plantel procedieron al cierre con candado de la puerta de la dirección, y permanecer dentro de los salones.

Esto lo confirmó la maestra Adriana García Marroquín quien es la directora de la escuela primaria de Tiempo Completo José María Morelos, misma que aseguró haber interpuesto la denuncia a indicaciones de la propia Secretaría contra quienes resulten responsables de los hechos suscitados desde el mismo lunes por la mañana.

Reveló que la acusación es en contra de Yadira Elizabeth Jaramillo, Paola Cruz Olivares, David Puente Martínez, y de paso también se ve inmiscuído el secretario general de la delegación D1 37 profesor Francisco Rocha.

"Tres de ellos ya no pertenecen al plantel, más sin embargo desacatando las instrucciones de la SEP violentaron la tranquilidad y el funcionamiento del plantel, incluso conseguí los maestros sustitutos y la conserje, y no hicieron caso como quiera se introdujeron a la escuela, a los salones de manera grosera, siendo que deben estar concentrados en la supervisión escolar, no tienen dignidad ni vergüenza". Una de las madres de familia refutó que como era posible que no tengan cordura, y que en manos de ellos se encuentre la educación de los estudiantes, y que el profesor Ramón Cruz Olvera quien es el supervisor de la zona escolar número 31 no ponga orden, ni le interese lo que está pasando por que se le llamó pero no acudió cuando se le requirió.

Adriana García Marroquín, directora escolar.