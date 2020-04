Presenta denuncia enfermero atacado

El enfermero reynosense que fue rociado con una botella de cloro mientras se encontraba en una tienda de conveniencia acusándole de "propagar el Covid-19", informó que ya presentó una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables.

La principal victimaria es una mujer una mujer delgada, de tez morena y de alrededor de 35 años, que aún no ha sido localizada.

En el documento se anexa a las personas que desacreditan su versión de los hechos calificándolos de falsos e incluso exponiendo que son inventados.

"Quién inventaría algo así, están diciendo que yo soy un mitómano, estafador, que inventé todo, no entiendo cuál es su objetivo, seguramente quieren desacreditar la labor que los enfermeros, médicos y del personal de la salud que realizamos, pero esto pasa no solo en Reynosa, sino a nivel internacional, motivadas por la ignorancia", acusó.

En exclusiva para EL MAÑANA solicitó el apoyo de sus compañeros dedicados al área de salud para frenar las cadenas de odio y discriminación que han surgido contra ellos en medio de la pandemia, así como a la población en general.

"Así como he recibido comentarios de odio también me han escrito para decirme que están conmigo, compañeros enfermeros que fueron agredidos en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, es muy lamentable lo que ocurre, espero que la gente entienda que nosotros hacemos nuestro trabajo y claro que respetamos todas las reglas de higiene incluso vamos más allá".

¿FALSO O VERDADERO?

La denuncia de este enfermero es la primera que se evidencia en Reynosa. Él mencionó que el único antecedente de algo similar en Tamaulipas ocurrió en Madero, donde un compañero fue arañado.

El movimiento que ha surgido para desprestigiar su denuncia es motivada ante la premisa de que él maneja una red de enfermería y que inventó todo para no pagar a su personal.

"Es cierto yo tengo un grupo de enfermeras que trabajan para mí, donde atendemos a personas en lo particular, pero no temo nada, estoy tranquilo, no tengo que inventar ni hacer excusas, doy la cara, de toda esta experiencia me quedo con lo positivo, yo sé como ocurrieron las cosas", señaló.

Insistió en lo importante que es generar campañas de concientización hacia la población en general sobre los métodos de cuidado que sigue el personal de la salud al atender a un paciente.