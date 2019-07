¡PRESENTA DEMANDA!

Ciudad de México

La clavadista Paola Espinosa interpuso este jueves una "demanda contra quien resulte responsable" por amenazas hacia ella y su familia ante la Fiscalía General de la República.

Acompañaba de su abogado Alfredo Massad, la medallista olímpica dijo que se vio obligada a esta medida porque teme por su integridad física y la de su familia pues ha recibido mensajes intimidatorios vía telefónica y redes sociales.

"Estoy presentando una denuncia por amenazas que he recibido en este tiempo, creo que ya no se puede jugar con la seguridad de mi hija, de mi familia. También estoy presentando una demanda por daño moral a quien resulte responsable ya sea en redes sociales o en medios y también por si me pasa algo a mí físicamente, a mi, a mi hija o a mi familia, estar protegida", expuso Espinosa.

El abogado de la clavadista dijo que en la denuncia no se hacía referencia a ninguna persona en particular pero mencionó al diputado Ernesto Vargas, presidente de la Comisión de Deporte en San Lázaro, como una de las personas que ha hablado de su cliente en redes sociales e incitado de alguna forma a los ataques a Espinosa.

La deportista hizo el anuncio antes de viajar a Corea para su participación en el Mundial de Natación, al que aseguró llegar bien preparada física y mentalmente.