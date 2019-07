Presenta demanda en su contra

Ciudad de México.





Alfredo Adame se presentó ante la Procuraduría General de la Justicia (PGJ) para levantar una demanda contra Carlos Trejo, por haber sido agredido con una botella de agua y que le abrió la entreceja.

Durante la presentación de la pelea, que se realizaría el próximo 2 de Agosto, "El Cazafantasmas" le arrojó una botella de plástico al rostro del conductor mientras él explicaba su experiencia en las artes marciales, que dice practica. En ese instante los ánimos se elevaron y los famosos se encararon. El resultado fue que Adame salió sangrando.

El actor, afuera de las instalaciones de la PGJ, aseguró que no cancelaba el pleito, sólo que lo iba a posponer.

"Y pues lo que vengan de consecuencias para este cuate (Trejo), le voy a dar hasta el último", aseguró.

Temprano, el conductor habló para el programa de Gustavo Adolfo Infante en donde aseguró que el médico le dio 120 días para sanar de la herida.

"Me dice el médico que son 120 días para que esté bien, pero en cuatro o cinco semanas posiblemente se cierre la herida y empiece a cicatrizar y todo ese rollo", aseguró.

TREJO REACCIONA

Ante esto, la reacción de Carlos Trejo no se hizo esperar y mediante un video que subió a su canal de YouTube, llamó "pajarito y cobarde" a su rival y aseguró que la demanda levantada en su contra lo tiene sin cuidado.

"Quiero informar y dar mi punto de vista referente a la supuesta demanda que me puso ´Pajarito Adame´ con su heridita que fue causada por la ´tregínia´ (sic) botellita de agua de 250 mililitros. Y donde todo mundo ha hecho todo un alboroto. ´Ay, que un botellazo, que no sé qué´, por favor, en fin. Según el señor acaba de denunciarme y me tiene absolutamente sin cuidado. Que venga la demanda que tiene que venir. Los abogados y su servidor están listos y preparados para lo que responder y como se tenga que responder", aseguró.

LO TACHA DE COBARDE

Durante el video, el escritor de "Cañitas" se vio sorprendido de lo que dijo el conductor sobre el tiempo de espera que tiene que hacer antes de subir al ring para que se le cierre la herida y lo comparó con el proceso de recuperación que tiene una mujer después de tener un hijo.

"Dice que tiene que esperar cinco meses para que se le cierre la herida. Ni una mujer que acaba de dar a luz y que tenga cesárea. Eso habla de que es un cobarde, es un miedoso, es un tipo que nada más tiene boca para hablar. Todo un show puesto. Andaba en un quirófano todo tapado para cubrirle la herida. Sin embargo ustedes vayan al Rubén Leñero, al Hospital de la Mujer, al Hospital General y se van a dar cuenta que hay gente que la tienen que coser hasta sin anestesia, porque son guerreros, porque es gente que le tupe, porque es gente que simplemente va y trabaja y eso de que tiene que esperar cinco meses, eso es una verdadera burla", aseguró.

HERIDA. Alfredo Adame muestra el daño que le provocó

el autor de "Cañitas".