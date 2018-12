Presenta Chivas sus refuerzos

Guadalajara, México.

Con la ausencia de José Luis Higuera, Mariano Varela y José Saturnino Cardozo se encargaron de dar la bienvenida a Jesús Molina, Hiram Mier, Alexis Vega, Tony Alfaro, Dieter Villalpando y Luis Madrigal, así como recibir de nueva cuenta a Ronaldo Cisneros, Carlos Villanueva y Alejandro Mayorga que habían estado a préstamo durante el último año.



Molina ha sido el jugador que más polémica ha generado con su llegado luego de haber jugado con el América. Sin embargo, el futbolista no se metió en problemas y se dedicó a reiterar su compromiso como profesional que es.



"Reiterarles mi compromiso y el gran reto de venir a este club. Me siento capacitado. Lo analicé, lo pensé y creo que es una gran oportunidad para mi carrera. Soy un jugador profesional y como profesional que soy me entrego al equipo que confía en mis servicios, así que estoy muy contento y voy a dar todo por estos colores", dijo Molina.



Por su parte, Hiram Mier se mostró emocionado de llegar al equipo rojiblanco y ansioso por jugar ya sus primeros minutos con su nueva escuadra a partir de enero.



"Anteriormente, hubo ciertos rumores de poder llegar a esta institución y siempre me creaba esa ilusión. Ahora que tengo esta oportunidad de estar aquí y representar este escudo, estoy muy comprometido e ilusionado por que llegue la primera fecha para portar esta camiseta. Quiero lograr grandes cosas y llevar a este equipo a donde se merece, hasta lo más alto", expresó Mier.



Durante el evento, Alexis Vega compartió su deseo de seguir marcando goles como lo hizo la temporada anterior con el Toluca para dar alegrías a una afición rojiblanca que lo merece.



El Guadalajara arrancará el Clausura 2019 en casa al recibir en la jornada 1 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron el próximo 5 de enero.