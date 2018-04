Presenta China demanda formal ante la OMC por aranceles de EU

Se trata de la segunda denuncia de Beijing ante la Organización Mundial del Comercio después de la que presentó el pasado día 5 por los aranceles por valor de 50 mil millones de dólares que la Administración de Donald Trump impondrá a una lista de mil 300 productos chinos.

Dichos productos incluyen tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica.



En concreto, en su denuncia entregada a los países miembros de la OMC este martes, China pide consultas con EU para resolver la disputa sobre los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, pues entiende que la medida viola provisiones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 y del Acuerdo sobre Salvaguardias de la organización multilateral.



La solicitud para la celebración de consultas inicia formalmente una disputa en la OMC.



Las consultas proporcionan a ambas partes la oportunidad de discutir durante 60 días el litigio y de hallar una solución mutuamente satisfactoria sin tener que dar otro paso en el conflicto ante la Organización.









Si no prosperan en ese plazo, China puede pedir a laque se establezca un panel de resolución de disputas, algo que EU puede bloquear una única vez en la instalación de dicho órgano.De acuerdo con la denuncia de la nación asiática, EU "tampoco ha cumplido los requisitos de procedimiento apropiados", como, por ejemplo, los procedimientos de notificación y consultas, ni ha aplicado las medidas correctamente en cuanto al requisito de que se impongan por ejemplo "únicamente durante el período que sea necesario".Asimismo,sostiene que los aranceles estadounidenses "exceden de los derechos fijados en la lista de concesiones y compromisos de EU" con lay "no han eximido los productos de China" que se ven afectados por ese "exceso" en los aranceles.China también alude a la presunta discriminación o "aplicación selectiva" de la medida estadounidense, pues excluyó a varios Estados miembros de la, como Canadá, México, Australia, Argentina, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea (UE).Por último, el gigante asiático alega que Washington "no ha aplicado de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas relativos a las medidas en litigio" ante la Organización.