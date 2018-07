Presenta Celta al mexicano Néstor Araujo

Totalmente repuesto de su lesión en la rodilla, Néstor Araujo fue presentado hoy como uno de los refuerzos de lujo del Celta de Vigo.

El ex Santos, que portará la camiseta número 4, mencionó durante la conferencia de prensa que confía mucho en la calidad qué hay entre sus compañeros para hacer un gran torneo.

"Hay muchas razones por las que vine, pero una de ellas es que es un club muy humano, me gusto venir a un equipo que compite y quiere cosas grandes, quiero hacer un buen torneo y que nos vaya bien a todos", explicó.

Agradeció al presidente del equipo, Carlos Uriño, y mencionó que ya platicó con el técnico, Antonio Mohamed, quien mañana arribará para su presentación.

"Estoy contento, mi familia está feliz, me siento como en casa y comprometido con el club, motivado para hacer un buen torneo y agradecer al presidente Carlos Uriño por haber traído un mexicano", detalló.

"Es cómo vestir la playera de la Selección, a donde quiera que vayas es poner en alto el nombre de México y del Club Santos, enaltecer a mi país que tanto quiero".

Araujo reconoció que fue bueno haber dado un paso al costado para no ir al Mundial, pues no estaba al 100 por ciento, y estos días de receso los aprovechó para terminar su trabajo de rehabilitación.

"Ya estoy bien, me dio tiempo para recuperarme, no ir al Mundial estuvo bien y me dio la oportunidad de trabajar, agregó.

"Mohamed se comunicó conmigo y estamos muy comprometidos para ir hacia arriba".

Finalmente, Araujo comentó que sabe de la calidad de sus compañeros, en especial a Iago Aspas, Facundo Roncaglia, por lo que espera que tengan una buena temporada.