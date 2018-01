Presenta Atlas a Rubén Omar Romano como técnico

Romano llega con la encomienda de sumar y salvar al equipo del descenso, luego de que José Guadalupe Cruz fue despedido por el pésimo arranque de los rojinegros en el Clausura 2018.



"Es una revancha, vengo a trabajar con alma y corazón. El plantel tiene jugadores con calidad y se puede adaptar a un equipo agresivo que vaya en busca del arco rival. El mensaje a la afición es que vamos a revertir esta situación a como dé lugar", declaró el entrenador de 59 años en su presentación.



El primer acercamiento de Romano con los Zorros fue en el torneo Invierno 1997, cuando fungió como auxiliar técnico de Ricardo La Volpe. Dos años más tarde, en el Verano 1999, recibió su primera oportunidad de dirigir al Celaya.



En su trayectoria desde los banquillos, el estratega argentino ha estado al frente de equipos de Primera División como Tecos, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, América, Santos, Puebla y Tijuana.



Romano dirigió a los Zorros previamente en dos etapas, la primera del Apertura 2006 al Apertura 2007, en la cual calificó al equipo a dos Liguillas; su segunda oportunidad llegó en el torneo Apertura 2011, donde no pudo avanzar a la fiesta grande.



"Puedes firmar por dos, tres años, pero eso no me preocupa", Romano, respecto a su contrato con el Atlas por el resto del torneo.



"Se ha arreglado un contrato. No hemos hablado de puntos a lograr, pero quiero revertir esto", manifestó el técnico.



Por su parte, Gustavo Guzmán fue contundente en la conferencia y habló como nunca antes.



"Podemos firmar por 6 años, pero si no hay resultados bye, bye", expresó el directivo.



"Espero que pronto se borre esa mier... de los dos Gustavos (Matosas y Costas)", externó.



Y también se dirigió a los aficionados: "No les digo que no me critiquen, ¡critíquenme! pero no vayan a invadir la cancha, no arrojen cosas a la cancha".