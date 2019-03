Presenta Apple servicios de TV, juegos y noticias

San Francisco, Estados Unidos.

En el evento en Cupertino, California, la compañía mostró el Apple TV Plus, en el que participan figuras del ámbito cinematográfico como Steven Spielberg, M. Night Shyalaman, Jennifer Aniston, Jason Momoa.



Además, la nueva aplicación de AppleTV reunirá contenidos de plataformas como Hulu o PrimeVideo para que los usuarios pueda escoger qué ver, incluyendo deportes con el marcador en vivo y programas infantiles, por ejemplo.



La nueva AppleTV llegará a dispositivos de Apple, pantallas inteligentes de compañías como Samsung, LG, Sony y Vizio, además de dispositivos Roku y Fire TV.



El respaldo de Siri ayudará a encontrar el contenido que los usuarios desean disfrutar en la nueva app y, a través de Machine Learning, Apple recomendará los que se asemeja a sus gustos.



Apple también presentó AppleCard, un servicio para generar una tarjeta virtual en minutos que se aloja en el iPhone para hacer pagos con seguridad.



La empresa prometió que los estándares de seguridad del servicio, que cuenta con el respaldo de GoldmanSachs y MasterCard serán altos, y los datos de los usuarios no serán compartidos con terceros con fines comerciales.



Apple también anunció este lunes que integrará más de 300 revistas de deporte, entretenimiento, política y otros temas en su app News Plus, que contará con un diseño especial para leer los artículos cómodamente.

Apple News Plus, que costará 10 dólares mensuales y está disponible a partir de hoy en inglés en Estados Unidos y también en francés para Canadá, se podrá compartir con la familia.



La firma californiana lanzó además Apple Arcade, un servicio de suscripción que integrará un catálogo de juegos que arranca con más de 100 títulos exclusivos.



Apple Arcade, la competencia de Google Stadia, llegará en otoño en más de 150 países, con precio de suscripción por anunciar.



Los juegos no guardarán datos sobre los jugadores, podrán funcionar sin conexión a internet y la app podrá ser controlada por los padres, ya que la suscripción podrá ser compartida con la familia.