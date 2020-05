Presenta amparo

Ninel Conde presentó un amparo contra una medida de protección ordenada por la Fiscalía de la Ciudad de México que, asegura, le impide acercarse al hijo que procreó con su ex pareja Giovanni Medina, con quien sostiene una disputa por la custodia del menor.

La actriz y cantante señala en la demanda que el 19 de marzo pasado la FGJCDMX emitió un acuerdo en la carpeta de investigación FCJ/CUJ-1/UI1S/D/00378/03-2020, que le impuso "la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima (su ex pareja) y su menor hijo".

La demanda de garantías de Ninel fue turnada a Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien sin embargo resolvió que no le dará trámite hasta que se reanuden las actividades judiciales, el mes entrante, ya que su asunto no tiene las características de los casos urgentes que deben ser atendidos durante la emergencia sanitaria.

SIN PRONUNCIAMIENTOS

Es decir, no se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos legales, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguna otra violación grave de garantías constitucionales.

Por la misma razón, el juez Zabalgoitia determinó que en este momento no va a pronunciarse sobre si suspende o no el acuerdo atribuido a la Fiscalía local, pues éste no constituye una violación de derechos de la importancia de las ya mencionadas.

"Se reserva dar trámite a la demanda de amparo, hasta en tanto los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación reanuden actividades. Sin que sea dable pronunciarse en este momento sobre la suspensión solicitada por la parte quejosa", señaló el juez, según la lista de acuerdos.

A principios de esta semana, la actriz, cuyo nombre real es Ninel Herrera Conde, acudió a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al presidente Andrés López Obrador en la que solicita su intervención para volver a ver a su hijo.

De acuerdo con Ninel, desde hace casi tres meses su ex pareja sentimental le ha impedido verlo.