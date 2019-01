Presenta AMLO su declaración de bienes

Ciudad de México

Al presentar su declaración de bienes y la de su esposa, Beatriz Gutiérrez, con el fin de abrirla al público en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es hacendado y que sólo tiene una quinta de 12 mil metros cuadrados en Palenque, Chiapas.

Aclaró que no habrá excepciones sobre la presentación de la declaración de bienes y todos los funcionarios federales tendrán que hacer público ese documento.

Sobre su quinta, llamada La Chingada, explicó que fue una herencia de sus padres y ya está escriturada para sus cuatro hijos y les pertenecerá cuando él fallezca.

"No es un rancho, tampoco es una finca, porque rancho y finca están a un paso de ser hacienda, entonces no soy hacendado. Como decía Zapata, no fui a la revolución para hacerme hacendado. Es una quinta, son 12 mil metros, ahí vivían mis padres. No genera nada, tengo árboles sembrados para autoconsumo, son árboles frutales y maderables. Tengo ceibas, cedros, guayacán, árboles flor, vienen a posarse aves bellísimas. Es la casa donde vivimos", dijo.

Destacó que su declaración y la de su esposa ya puede consultarse en el portal de la SFP, además rechazó que tenga tarjeta de crédito o cuenta de cheques.

"Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales y principios pero no todo el que tiene es malvado. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismo y la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la vida que me ha dado tanto", aseveró.

SU ESPOSA

Las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ascienden a 8 millones 093 mil 637 pesos, lo que supera por mucho lo declarado por el mandatario, que sólo tiene ahorros por 446 mil 68 pesos y no cuenta con bienes más que una finca en Palenque, Chiapas, de la que se omitió su valor, según lo informó.