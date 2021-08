Presenta álbum ´El madrileño´

"Este disco es como si fuera lo más surtido de una buena playlist que te pongo en mi casa mientras terminamos de cocinar el pescado antes de cenar", dijo el rapero español a The Associated Press a propósito del lanzamiento.

C. Tangana te invita a tomar un trago de ron en la cocina para acompañar "El madrileño", su álbum más bailable, acústico y sabroso hasta la fecha, con invitados como Eliades Ochoa , José Feliciano y Gipsy Kings .

"No soy el mejor bailarín del mundo, pero si hay una copa de por medio o una chica guapa de por medio, bailo lo que haga falta la verdad. Con un poquito de ron y con un habano bailo hasta son, hasta que salga el sol", agregó en una entrevista reciente por videollamada desde Madrid.

El músico también logró reunir en un mismo estudio a Jorge Drexler y Andrés Calamaro para este proyecto. Esta semana lanzó dos videos de los temas que grabó con ellos, "Nominao" y "Hong Kong", que juntos crean una especie de cortometraje en el que Tangana toca en un bar con Drexler y Calamaro se les une en una velada hasta el amanecer rodeados de modelos.

"Los guardaba en el mismo cajón de mi memoria, aunque fuesen dos artistas distintos porque durante un momento determinado mi padre escuchaba mucho el disco de ´Frontera´ (de Drexler) y ´Honestidad brutal´ (de Calamaro) y yo como que me enteré de ellos a la vez. Para mí estaban juntos en algún lugar", dijo Tangana.

"Fue un sueño para mí juntarles porque nunca habían ido al estudio juntos", agregó. "Me cuelgo esa medalla porque es un honor haber trabajado con ellos brutal".

Drexler, dijo, estuvo muy presente en la creación del álbum ayudándole. De hecho toca la guitarra en el tema "Hong Kong", que compuso con Tangana y Calamaro.

Una de las canciones en las que el rapero muestra sus gustos más allá de la música urbana es "Cambia", con los intérpretes de música regional mexicana Carin León y Adriel Favela.

Tangana, quien se dijo "un gran fan" de ambos cantantes, contó que según Spotify sus dos canciones más escuchadas del año pasado fueron "Me la aventé" de León, y "La escuela nunca me gustó" de Favela.

"Me gustan muchísimo las letras y me parece que son, dentro de la música actual, de los que más se preocupan por hacer letras", dijo. "Para mí Adriel y Carin son dos grandes compositores. El verso de Carin en ´Cambia´ me parece increíble".

En lo personal, dijo, le gusta tomar elementos de la música folclórica, como la honestidad de un género como el corrido, para dirigirlos a los jóvenes.

Con Ochoa interpreta "Muriendo de envidia", una canción que comienza sólo con guitarra y evoluciona hasta convertirse en una mezcla de flamenco, son y salsa, y cuyo video presenta a una pareja bailando en una cocina.

El tema surgió por un video que Tangana filmó en Cuba. Estaba cenando en la casa de la directora de casting y se dieron cuenta de que al lado del porche había una pequeña mesa con dos señores que habían estado jugando dominó toda la noche. Uno era el esposo de la directora de casting y el otro era Ochoa.

Se acercaron a saludar a Ochoa y gracias al ron consiguieron que él sacara la guitarra y tocara. También hicieron que le prometiera a Tangana que hicieran una colaboración.

"Él pensando que era una promesa que nunca tendría que cumplir me dijo: ´Si ustedes vuelven a mi Cuba querida, yo entro al estudio´", recordó Tangana. Cuando el rapero volvió, disfrutó grabar acompañado de la familia de Ochoa y del músico con su característico sombrero.

"El madrileño" también incluye los éxitos recientes "Tú me dejaste de querer", con La Húngara y Niño de Elche, y "Demasiadas mujeres".

El plan original de Tangana era hacer un disco de música urbana para el cual ya tenía todo ideado con su compañía, incluyendo vuelos y videos. Hoy le parece que fue la decisión correcta dar un giro de 180 grados para ir en una dirección más acústica.

"Fue una meditación que surgió en la cuarentena. Sin la cuarentena, probablemente yo hubiera tardado mucho más en sacar este álbum", dijo.

Acerca de las manifestaciones en España por el caso del rapero Pablo Hasél, encarcelado por injurias a la corona y tuits que elogiaban organizaciones terroristas, Tangana, quien envió un comunicado a través de la organización por los derechos humanos Amnistía Internacional, refrendó su preocupación por las libertades en su país.

"Que se cesen ya con la persecución a la libertad de expresión", dijo. "Creo que es un momento crítico y la gente no va a dejar que esto siga ocurriendo ya ha llegado a un límite que no se puede más".