Presenta ´Alberto´ en Reynosa

Después de cuatro años de trabajo, el documental "Alberto" se exhibe por único día en una sala cinematográfica de nuestra ciudad, ayer a las 10:00 horas en Cinepolis con entrada libre.

Al concluir la proyección realizada el director de "Alberto", originario de ciudad Victoria Tamaulipas, Roberto Collado Anzaldúa habló con EL MAÑANA DE REYNOSA, sobre este importante acontecimiento cultural y artístico, diciendo: "Estamos muy contentos que finalmente lo hayamos podido exhibir en una ciudad tan grande como Reynosa, aparte el talento reynosense tuvo una gran participación en la cinta, nos comprometimos desde el principio que así fuera lo logramos".

SE SUMAN AL PROYECTO

"Desde que nació este proyecto donde hablamos de un héroe tamaulipeco como lo fue "Alberto Carrera Torres" me decidí integrar solo a talento del estado por lo que participan personas de ciudad Victoria, Tula y por su puesto Reynosa." Agregó

Señala que su amistad con Dulce Navar (Coordinadora del Colectivo de Cine de Reynosa y productora del documental) desde la época universitaria los llevó a unir talentos y hacer un gran equipo de trabajo que sin duda se reflejó en la pantalla grande.

Hablar de cine independiente, es hablar de años de trabajo desde el nacimiento de una idea, este proyecto completo duro 4 años en elaboración hasta que el día 2 de septiembre del 2017 llegó a la capital del Estado donde fue exhibida por primera vez con audiencia local.

"Después de esa primera presentación del documental lo llevamos a circular y ahora ya está participando en los festivales internacionales, acabamos de regresar de España donde "Alberto" consiguió dos galardones: como Mejor Dirección y Mejor Guión en el Festival de los premios latinos de Marbella en España.

"Fue un orgullo ver la historia de nuestro estado en una plataforma de esa magnitud, un trabajo hecho por gente de Tamaulipas, es especial de Reynosa" agregó Collado Anzaldúa.

Para "Alberto" siguen planes de crecimiento apenas inicia la carrera de festivales y seguramente la suma de más premios.

"Seguiremos circuitos de cine de autor internacional estamos en el proceso de subtitulación del proyecto para que puede participar en otros festivales internacionales" comentó

EXCELENTE. "Alberto" retrata muy bien la vida de este caudillo revolucionario "Alberto Carrera Torres".

EL OBJETIVO

"El objetivo es buscar un contrato para que pueda ser visto por más personas, tal vez una plataforma de internet para que la gente pueda verlo desde sus hogares ya que para que este documental se proyectara hoy fue necesario buscar patrocinadores para que solventaran los gastos de la sala de cine no es fácil que te den cabida desgraciadamente hay que tocar muchas puertas para que alguna se abra."

Finalmente, el director de cine Roberto Collado Anzaldúa señaló que el siguiente proyecto cinematográfico será un corto metraje de ciencia ficción.

"Estoy trabajando en el guión de un cortometraje de ficción a partir del 2019 empezaremos a trabajar en la pos producción, es una historia local, en el tono del documental "Alberto" pero este corto metraje 100% de ficción, no quiero adelantar mucho, pero será tipo western contemporáneo" dijo

"Soy Tamaulipeco y tengo un tremendo defecto de carácter que es que no puedo hacer cine si no hablo de cosas que me gusten, abordar temas que solo sienta en el corazón y no puede haber algo que sienta mas que el lugar donde nací" puntualizó.

Al final del documental "Alberto" el director firmó autógrafos e intercambió comentarios con los asistentes.

Participantes presentes

Artistas que acompañaron a Roberto Collado Anzaldúa en diversas áreas fueron parte elemental de este documental "Alberto", realizado por talento cien por ciento tamaulipeco, que son parte del equipo del Colectivo del Cine de Reynosa.