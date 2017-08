Prepara secuela de ‘Death Note’

Madrid, España

Recién estrenada la adaptación cinematográfica con actores reales sobre Death Note que ha producido Netflix, los estudios están listos para que la historia continúe en una próxima secuela. Eso sí, todo dependerá de los resultados que obtenga la película que dirige Adam Wingard, que se estrenó el pasado viernes en la plataforma televisiva.

Lo confirmó el propio Wingard (Blair Witch) en una entrevista para The Hollywood Reporter que espera “que la gente lo vea y Netflix ordene una secuela” porque definitivamente ellos “están listos para hacerlo”. Sólo queda que el recibimiento del público sea satisfactorio para garantizar el éxito de una segunda parte.

Death Note adapta el popular anime y manga japonés de Tsugumi Ohba, en el que se cuenta los sucesos que provoca Light Yagami (Light Turner en la adaptación de Netflix) cuando el shinigami (ángel de la muerte) Ryuk le entrega un diario muy especial: las personas cuyos nombres se escriban en sus páginas morirán.

Sin embargo, a Death Note le ha perseguido la polémica desde antes de su estreno. Como ya ha sucedido con otras adaptaciones estadunidenses de mangas japoneses, la ficción que dirige Wingard ha recibido acusaciones de blanquear la historia original con la occidentalización de sus protagonistas.

Pese a todo, Wingard confía en el éxito de su criatura, así como en la posibilidad de que en Netflix se decidan por abordar una segunda entrega.

Death Note está protagonizada por Nat Wolff (Ciudades de Papel), Margaret Qualley (The Leftovers), Keith Stalley (Straight Out Of Compton), Paul Nakauchi (Star Wars: The Clone Wars) y Shea Whigham (Boardwalk Empire).