Preparan serie de 'Star Wars'

El cineasta Jon Favreau, director de filmes como Iron Man, escribirá y producirá una nueva serie de acción real de Star Wars.



La compañía Lucasfilm anunció el proyecto, que será distribuido mediante la plataforma de streaming (aún no lanzada) de Disney. El programa no tiene título ni fecha de lanzamiento.

"Si me hubieran dicho a los 11 años que llegaría a contar historias en el universo de Star Wars, no les habría creído", dijo Fravreau en un comunicado. "No puedo esperar para comenzar esta emocionante aventura".



El realizador ha tenido papeles en la serie animada Star Wars: The Clone Wars y en la película Han Solo: Una Historia de Star Wars. Actualmente trabaja como director y productor en la nueva cinta de El Rey León.