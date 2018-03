Preparan serie sobre "el Cuau"

Cd. de México.- El hijo del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco dijo que su padre está en pláticas para la realización de su bioserie en la que narrará cómo fue su ascenso en el mundo del futbol mexicano.

Cuauhtémoc Blanco Jr., quien ha debutado como actor y productor, espera que su padre lo contemple para participar en la producción.

"No tengo muchos detalles, pero me gustaría que me invitara a interpretarlo en su etapa de adolescente, sería maravilloso para mí", dijo el joven actor.

Blanco Jr. señaló que para él, como hijo, no hay sorpresas sobre la vida del ahora Alcalde de Cuernavaca, Morelos.

"Él siempre ha sido muy abierto con nosotros y nos ha contado de todo un poco, así que no creo que haya cosas que desconozcamos. Estamos listos para las críticas, así como para todos los escándalos y novias que tuvo en el pasado", explicó.

El hijo del "Tiburón Blanco" debutó en la temporada número 13 de Teatro en Corto con la obra "Desfragmentados", junto a su hermana Bárbara Blanco, hija de la actriz y modelo Liliana Lago.

Blanco Jr. destacó que él es el autor de esta obra que habla sobre el trastorno de personalidad múltiple.

"La idea nació en unas clases de actuación que estaba tomando y decidí aventurarme en la producción y escritura para este formato de teatro en corto".

"Estamos felices por el estreno y mi papá nos apoya en todo, sólo nos pide hacerlo bien", agregó.

El actor dejó en claro que el montaje lo levantó con su propio dinero y no con el de su famoso papá.

"Quiero empezar a hacer las cosas por mí mismo y creo que es momento", afirmó el novel actor, quien actualmente estudia mercadotecnia y recién se graduó de chef, además de ser vlogger.