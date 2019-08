Preparan remake

Ciudad de México.-

Han confirmado que habrá un remake de 'Cómo perder a un hombre en 10 días' (How to Lose a Guy in 10 Days).

Han pasado 16 años desde que esta comedia protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey llegó a los cines y como la nostalgia está de moda, esta historia volverá en forma de serie de televisión.

Y la verdad es que no pinta nada mal, pues en este reboot adaptará el inesperado romance entre la columnista Andie Anderson y el publicista Benjamin Barry a un escenario actual.

NUEVA VERSIÓN

Así, en esta nueva tanto Andie como Ben serán mucho más libres con su sexualidad, lo cual representará un reto al intentar llevar una relación monógama... al menos durante 10 días.

Aún no hay fecha de estreno para este remake, lo que sí sabemos es que se estrenará primero en Estados Unidos en la plataforma de streaming Quibi.

Ahora solo esperemos que la pareja protagonista sea igual de carismática y entrañable como Kate Hudson y Matthew McCounaghey.