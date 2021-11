Preparan reboot de 'Alerta Máxima', de 1992

Aún no se sabe si Seagal, de 69 años, volverá a interpretar su papel de Casey Ryback, el ex marino convertido en cocinero que fue la única persona en esa película que impidió que un grupo de terroristas tomara el control de un acorazado estadounidense.

El filme, dirigido por Andrew Davis, recaudó más de 156 millones de dólares cuando se estrenó y generó una secuela en 1995, Alerta Máxima 2, que recaudó más de 104 millones de dólares. Tommy Lee Jones y Gary Busey también protagonizaron la primera película.

El cineasta indonesio Tjahjanto ha dirigido The Night Comes for Us (2018) y Que te Trague el Infierno (2018), ambos títulos estrenados en Fantastic Fest y están disponibles en Netflix. Tjahjanto está siendo considerado para dirigir Last Train to New York, la nueva versión del exitoso filme coreano Estación Zombie: Tren a Busan, para New Line. Atomic Monster y Gaumont están produciendo ese largometraje junto a Gary Dauberman, quien escribió el guion.