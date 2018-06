Preparan su película

Los Ángeles, California

Ziggy Marley, hijo de Bob Marley, alista una película sobre su padre con el estudio Paramount, informó el sitio web Deadline.

Esta cinta se encuentra todavía en sus primeros pasos de desarrollo y aún no cuenta con un título ni con un director o actores confirmados.

El proyecto gira en torno a la vida y obra del cantante, gran embajador del reggae gracias a temas como "No Woman, No Cry", "Could You Be Loved", "Get Up, Stand Up" o "Is This Love".

Marley nació en Jamaica en 1945 y falleció de cáncer a los 36 años.

Ziggy Marley, que tiene una notable carrera musical desde los años 80, fue productor de los documentales Marley y Bob Marley Legend Remixed Documentary.