Preparan los guantes

El boxeo toca la puerta para regresar a la capital en junio con funciones a puerta cerrada.

La Comisión de Boxeo de la Ciudad de México reveló que solamente espera luz verde de la Secretaría de Salud y del Instituto del Deporte para que los promotores comiencen a trabajar en montarlas, claro, con una forma distinta ya que se realizarán bajo un estricto protocolo de sanidad, explicó Ciro Nucci, comisionado de boxeo en la capital.

El 6 de junio era la fecha contemplada, pero al estar todavía el semáforo en rojo, las autoridades autorizarían que suene la campana, al menos, hasta la segunda quincena de junio.

n La empresa Zanfer señaló que espera realizar funciones a puerta cerrada en las instalaciones de TV Azteca. ¿Cómo va la autorización?

"Desde hace unas semanas recibimos la solicitud. Tenemos la instrucción del Instituto del Deporte y de la Secretaría de Salud, como están todas las actividades cerradas, de preparar un proC

n ¿Arrancarán las funciones el 6 de junio como se solicitó?

"No, por el semáforo rojo. Ojalá ya porque la gente está desesperada, pero yo ya le avisé a Zanfer y a ellos, les mandé el oficio que me mandaron, y se van a programar para después del día 16 de junio, quizá el sábado 20, podría ser, pero esto va día a día, y no sabemos qué puede suceder. El protocolo ya lo tienen y no habría problema con esas medidas.

n ¿Cuáles serán los puntos clave del protocolo?

"Para una función se tienen que confinar 14 días antes a los boxeadores y todos los participantes, sanitizar el lugar en donde duermen y comen, además de que se les haría una prueba de Covid-19. Ese es el tema, todo eso hará un costo enorme para promotores, pero no hay otra forma, y eso, siempre y cuando tengamos la autorización de la Secretaría de Salud. En cuanto a jueces, estarán a un metro y medio de distancia con careta, mascarilla, guantes y bata quirúrgicos, y no podrían participar más de 35-40 personas (en la función)".

n¿Cuándo podremos ver funciones de boxeo con aficionados?

"Desgraciadamente no es un tema que corresponde a comisiones o promotores, sino a las autoridades de salud. Entiendo a los promotores que por cuestiones económicas necesitan ganar dinero. Por lo pronto será a puerta cerrada, y quizá en un mes o dos meses podría suceder".