Preparan el Primer Festival Gastronómico

Mission, Tx.- Los visitantes al Primer Festival Gastronómico podrán participar en diversas clases de cocina y degustaciones, así como también disfrutar de una variedad de opciones de alimentos y bebidas regionales.

Se trata del Primer del Festival Gastronómico Foodpreneur, organizado por la Ciudad de Mission, en asociación con la Corporación de Desarrollo Económico y el apoyo de la Cámara de Comercio de Greater Mission, que tiene como objetivo incentivar la interrelación entre los empresarios en la industria alimentaria y al mismo tiempo recaudador de fondos para el centro de despensas de Mission.

Cada año, este festival honrará los logros de un empresario local de la industria.

Par esta primera edicion Pilar González creadora de It de Dip It by Pilar ha sido elegido para recibir la distinción durante el festival que se realizara el 24 de octubre en el Centro de eventos de la Mission.

"El reciente reconocimiento de Pilar como la primera texana en ser finalista del Proyecto Stacy´s Rise nos recuerda el inmenso talento que el Valle tiene para ofrecer a la industria alimentaria. El próximo mes, Pilar presentará su negocio a un panel de jueces compuesto por ejecutivos de PepsiCo y expertos en comida de celebridades. ¿Qué mejor manera de animarla que organizando un evento que celebre sus logros mientras destaca la deliciosa comida del RGV?", dijo Daniel Silva, director de Mission EDC.

Los asistentes al Foodpreneur Fest puedan degustar y adquirir alimentos de primera calidad.

Además de la feria gastronómica se desarrollará un novedoso concurso culinario con que incluye un premio de 1 mil dólares. Todos los ingresos generador por el evento beneficiarán a Mission Food Pantry, que brinda apoyo a más de 100 familias por semana.

Además de disfrutar de una noche celebrando la variada oferta gastronómica de la región, Foodpreneur Fest organizará el Dip It Challenge, una competencia en busca de la mejor receta utilizando Dip It de Pilar como uno de sus ingredientes, y se otorgará un premio de 1 mil dólares. Esta competencia está abierta a todos, pero los participantes deben registrarse completando este formulario.

"Desde 1920, con el primer envío comercial de toronja rojo rubí, la Ciudad se asoció con la innovación en la industria alimentaria. Este festival celebra los logros continuos de los emprendedores que continúan enorgulleciendo a nuestra comunidad a través de su participación en el mundo de los alimentos ", dijo el alcalde Dr. Armando Ocaña.