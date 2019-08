Preparan defensa de Rosario Robles

Cd. de México (10 agosto 2019).-

El equipo de defensa de Rosario Robles prepara su estrategia con miras a la audiencia del lunes.



En Twitter, el abogado Julio Hernández Barros afirmó que acreditarán la inocencia de la ex titular de la Sedatu y Sedesol.



"Con la seguridad de la inocencia de @Rosario_Robles_preparamos su defensa para acreditar punto por punto y de manera contundente, que no existió ninguna ilegalidad en el actuar de la ex secretaria", escribió.

La Fiscalía General de la República imputó a la ex funcionaria haber causado un daño a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos al ser omisa ante los desvíos de sus subordinados.



En la audiencia del jueves ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo, los fiscales federales revelaron que tres de los ex subordinados de Robles en Sedesol y Sedatu le informaron verbalmente y por oficio sobre la firma de convenios fraudulentos y ella no hizo nada por impedirlo.

El juez decidió aplazar para el próximo lunes la audiencia en la que determinará si vincula o no a proceso a Robles.